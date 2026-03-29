Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 09:13

Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев

В 100-й мехбригаде ВСУ большинство пропавших без вести признаны погибшими

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинство украинских военных из 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ уже мертвы, заявил РИА Новости пленный боец Владислав Гуня. По его словам, большинство его сослуживцев, числящихся пропавшими без вести, на самом деле погибли.

Он также подверг резкой критике систему подготовки украинских солдат за рубежом, назвав иностранные курсы инструментом для освоения финансовых средств.

Цель этого обучения — просто отмыть деньги. Европа дала, надо их куда-то распихать, вот они и придумали курс: €10 тыс. (934 тыс. рублей. — NEWS.ru) за месяц обучения одного солдата, — пояснил Гуня.

Ранее стало известно, что в Харьковской области начали действовать банды, собравшиеся из числа украинских дезертиров. Сбежавшие из ВСУ военные не только совершают разбойные нападения, но и сбывают в соцсетях амуницию, оружие и дроны.

В российских силовых структурах ранее рассказали, что командование ВСУ скрывает потери под Сумами. По их данным, Киев списывает существенную часть боевых потерь на смерти от болезней, например от сердечной недостаточности.

ВСУ
пленные
пропавшие
Украина
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.