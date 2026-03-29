Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев В 100-й мехбригаде ВСУ большинство пропавших без вести признаны погибшими

Большинство украинских военных из 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ уже мертвы, заявил РИА Новости пленный боец Владислав Гуня. По его словам, большинство его сослуживцев, числящихся пропавшими без вести, на самом деле погибли.

Он также подверг резкой критике систему подготовки украинских солдат за рубежом, назвав иностранные курсы инструментом для освоения финансовых средств.

Цель этого обучения — просто отмыть деньги. Европа дала, надо их куда-то распихать, вот они и придумали курс: €10 тыс. (934 тыс. рублей. — NEWS.ru) за месяц обучения одного солдата, — пояснил Гуня.

Ранее стало известно, что в Харьковской области начали действовать банды, собравшиеся из числа украинских дезертиров. Сбежавшие из ВСУ военные не только совершают разбойные нападения, но и сбывают в соцсетях амуницию, оружие и дроны.

В российских силовых структурах ранее рассказали, что командование ВСУ скрывает потери под Сумами. По их данным, Киев списывает существенную часть боевых потерь на смерти от болезней, например от сердечной недостаточности.