Стала известна судьба 125 пассажиров после крушения поезда под Ульяновском

Пассажиры сошедшего с рельсов в Ульяновской области поезда прибыли в Уфу

Пассажиры поезда № 302 Москва — Челябинск на вокзале Ульяновска Фото: РИА Новости /пресс-служба РЖД
Пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, прибыли в Уфу, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии. По данным ведомства, их встречали психологи.

Сегодня утром, 4 апреля, в 05:35 на железнодорожный вокзал Уфы прибыл поезд № 302. В составе из Ульяновской области приехали 125 пассажиров. Для оказания поддержки прибывшим на перроне было организовано дежурство экстренных служб республики, — сказано в сообщении.

Ранее председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов заявил, что излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда в Ульяновской области, мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами. По его словам, он также мог случиться из-за условий эксплуатации, перепада температур или внешнего воздействия.

До этого замначальника управления гражданской обороны и защиты ГУ МЧС России по региону Дмитрий Кунаков сообщил, что личные вещи пассажиров поезда, потерпевшего крушение в Ульяновской области, вернут их владельцам после завершения всех следственных мероприятий на месте аварии. Представитель ведомства уточнил, что сейчас на месте работают следователи и прокуроры, а изъятые вещи будут складироваться на станции РЖД.

