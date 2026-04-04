Трамп захотел вернуть знаменитую тюрьму для самых жестоких преступников

Президент США Дональд Трамп ждет от Конгресса $152 млн (12, 21 млрд рублей), чтобы превратить популярную туристическую достопримечательность «Алькатрас» обратно в тюрьму строгого режима, передает The New York Times. Однако этот план вызвал огромное сопротивление в Сан-Франциско, где туризм является одной из крупнейших отраслей экономики, а «Алькатрас» — одна из главных достопримечательностей.

Эта просьба, содержащаяся в проекте бюджета на 2027 финансовый год, опубликованном в пятницу, 3 апреля, является самым конкретным шагом, предпринятым президентом для реализации идеи, о которой он впервые заговорил в прошлом году в социальных сетях. Тогда он заявил, что хочет расширить и перестроить остров в заливе Сан-Франциско, «чтобы там содержались самые безжалостные и жестокие преступники Америки», — сказано в материале.

«Алькатрас» (также известна как «Скала») — бывшая федеральная тюрьма строгого режима на одноименном острове в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Среди ее известных заключенных — гангстеры Аль Капоне и Джордж «Пулемет» Келли.

Ранее Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для американской авиации. Хозяин Белого дома пожаловался в соцсетях, что Париж заблокировал пролет самолетов, которые направлялись в Израиль с военными грузами.