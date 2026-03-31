Трамп обиделся на Францию из-за самолетов

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для американской авиации. Хозяин Белого дома пожаловался в соцсети Truth Social, что Париж заблокировал пролет самолетов, которые направлялись в Израиль с военными грузами.

Франция не оказала никакой помощи. США это запомнят! — пригрозил президент.

Небо для участвующих в операции против Ирана самолетов также закрыла Испания. В ответ на это американский сенатор Линдси Грэм призвал лидера ввести санкции против страны. Также он предложил как можно скорее закрыть американские авиабазы в королевстве и перевести их на территорию страны, которая позволит использовать соответствующие ресурсы для защиты всего мира.

Ранее сообщалось, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразили жесткую позицию против продолжения войны на Ближнем Востоке. Лидеры призвали к скорейшему переходу к мирному диалогу и заключению дипломатических договоренностей.