Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 14:45

Трамп обиделся на Францию из-за самолетов

Трамп оскорблен отказом Франции пропускать самолеты с военными грузами

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для американской авиации. Хозяин Белого дома пожаловался в соцсети Truth Social, что Париж заблокировал пролет самолетов, которые направлялись в Израиль с военными грузами.

Франция не оказала никакой помощи. США это запомнят! — пригрозил президент.

Небо для участвующих в операции против Ирана самолетов также закрыла Испания. В ответ на это американский сенатор Линдси Грэм призвал лидера ввести санкции против страны. Также он предложил как можно скорее закрыть американские авиабазы в королевстве и перевести их на территорию страны, которая позволит использовать соответствующие ресурсы для защиты всего мира.

Ранее сообщалось, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразили жесткую позицию против продолжения войны на Ближнем Востоке. Лидеры призвали к скорейшему переходу к мирному диалогу и заключению дипломатических договоренностей.

США
Франция
Дональд Трамп
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смолов пошел на мировую с пострадавшим от драке в кафе
Спутник заснял грузовик с иранским ураном у секретного тоннеля
«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.