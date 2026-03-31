31 марта 2026 в 13:27

Путин обсудил войну на Ближнем Востоке с египетским президентом

Путин и ас-Сиси призвали к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразили общую позицию против продолжения войны на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры призвали к скорейшему переходу к мирному диалогу.

С обеих сторон подчеркнута необходимость немедленного прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатические договоренности при безусловном учете интересов всех государств региона, — добавили в Кремле.

Помимо международной повестки, Путин и ас-Сиси затронули вопросы двустороннего партнерства, включая развитие масштабных проектов в энергетической и промышленной сферах. Главы государств констатировали позитивную динамику сотрудничества и подтвердили намерение и дальше укреплять российско-египетские связи.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

