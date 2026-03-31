Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:04

Американский сенатор призвал Трампа наказать Испанию за закрытие неба

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Mattie Neretin/CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сенатор Линдси Грэм призвал американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Испании из-за решения страны закрыть авиапространство для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. В соцсети X он также призвал главу Белого дома как можно скорее закрыть американские авиабазы в королевстве и перевести их в страну, которая позволит использовать эти ресурсы для защиты всего мира.

Я настоятельно призываю президента Трампа не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных, — написал он.

Ранее сообщалось, что Иран наклеивает на ракеты изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса. Снимки сопровождают его критические замечания о войне между США, Израилем и Ираном.

До этого сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла заявил о необходимости вывести американские войска с территории ФРГ. По мнению политика, Берлину стоит проводить более независимую внешнюю политику и избегать вовлечения в международные конфликты.

Испания
США
самолеты
Иран
Линдси Грэм
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.