Американский сенатор призвал Трампа наказать Испанию за закрытие неба Сенатор Грэм призвал ввести санкции против Испании из-за закрытия неба для США

Сенатор Линдси Грэм призвал американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Испании из-за решения страны закрыть авиапространство для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. В соцсети X он также призвал главу Белого дома как можно скорее закрыть американские авиабазы в королевстве и перевести их в страну, которая позволит использовать эти ресурсы для защиты всего мира.

Я настоятельно призываю президента Трампа не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных, — написал он.

Ранее сообщалось, что Иран наклеивает на ракеты изображение премьер-министра Испании Педро Санчеса. Снимки сопровождают его критические замечания о войне между США, Израилем и Ираном.

До этого сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла заявил о необходимости вывести американские войска с территории ФРГ. По мнению политика, Берлину стоит проводить более независимую внешнюю политику и избегать вовлечения в международные конфликты.