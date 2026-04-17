Трамп устроил истерику в ходе разговора с переговорщиками Ирана Сенатор Грэм рассказал, что Трамп накричал на иранских переговорщиков и охрип

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос до такой степени, что впоследствии охрип, рассказал американский сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News. По словам политика, он не хотел бы оказаться на месте того, кому пришлось это выслушать.

Пару дней назад он разговаривал по телефону с иранцами, и разговор принял довольно спортивный характер, вплоть до того, что президент Трамп громко предупредил Иран, что произойдет, если они продолжаться играться в игры. Он сорвал голос, — заявил Грэм.

В Исламабаде, 11 апреля, завершился длившийся 21 час раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Американскую сторону возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Ранее Politico сообщило, что Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном. Источники полагают, что на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.