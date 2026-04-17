17 апреля 2026 в 09:14

Эксперты увидели готовность Трампа к уступкам для Ирана

Politico: Трамп ищет компромиссы для заключения сделки с Ираном

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном, сообщает Politico. Источники издания полагают, что на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.

Как считают высокопоставленные дипломаты в регионе, стремление Трампа завершить затянувшиеся боевые действия станет определяющим фактором в его дальнейшей политике. По их мнению, недавние усилия американского лидера по прекращению огня между Израилем и Ливаном были направлены на устранение факторов, способных сорвать будущую сделку с Тегераном. Белый дом разделял эти конфликты, однако теперь рассматривает стабилизацию в Ливане как необходимый шаг для выхода на прямые договоренности с иранской стороной.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился передать США обогащенный уран с объектов, которые подверглись ударам в июне 2025 года. По его словам, материалы находятся глубоко под землей после проведенных атак.

Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский авианосец загорелся во время технического обслуживания
Овчинский: в Лефортово построили дом по реновации
Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое
Стало известно, кто пользовался услугами «бумажного НДС»
«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов метро Москвы
Житель Херсонской области шпионил в пользу Украины и поплатился
Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами
Российские дроны будет защищать «Подорожник»
США и Иран близки к заключению мирной сделки
Диетолог ответила, сколько шашлыка допустимо съесть за раз
Легковушка влетела в пассажирский автобус в российском регионе
Дрон ВСУ ударил по мотоциклу и убил водителя под Белгородом
Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам
Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам
Дуров сообщил о взломе европейской системы верификации возраста
В МВД рассказали о поисках напавшего на сотрудников полиции в Оренбуржье
Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения
По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам
Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

