Эксперты увидели готовность Трампа к уступкам для Ирана Politico: Трамп ищет компромиссы для заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп демонстрирует растущую готовность к поиску компромиссов ради заключения масштабного соглашения с Ираном, сообщает Politico. Источники издания полагают, что на фоне отсутствия значимых прорывов на переговорах в Исламабаде Вашингтон может стать более уступчивым в отношении ключевых требований Ирана.

Как считают высокопоставленные дипломаты в регионе, стремление Трампа завершить затянувшиеся боевые действия станет определяющим фактором в его дальнейшей политике. По их мнению, недавние усилия американского лидера по прекращению огня между Израилем и Ливаном были направлены на устранение факторов, способных сорвать будущую сделку с Тегераном. Белый дом разделял эти конфликты, однако теперь рассматривает стабилизацию в Ливане как необходимый шаг для выхода на прямые договоренности с иранской стороной.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился передать США обогащенный уран с объектов, которые подверглись ударам в июне 2025 года. По его словам, материалы находятся глубоко под землей после проведенных атак.