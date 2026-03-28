28 марта 2026 в 19:33

В Германии захотели изгнать американских солдат

Сопредседатель АдГ Хрупалла призвал вывести войска США из Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские войска необходимо вывести с территории ФРГ, заявил сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла в ходе своей речи на съезде саксонского отделения партии в городе Лебау. По мнению политика, Берлину стоит проводить более независимую внешнюю политику и избегать вовлечения в международные конфликты, передает ТАСС.

Давайте начнем это реализовывать — с вывода войск США из Германии, — заявил политик.

В качестве успешного примера самостоятельного курса он привел Испанию, которая отказала США в использовании своих военных баз во время боевых действий против Ирана. Политик также высказался против участия ФРГ в зарубежных военных операциях и вмешательства в конфликт вокруг Ирана.

В настоящее время на территории Германии дислоцируется порядка 38 тыс. американских военнослужащих. Хрупалла обозначил цель для своей партии — стать правящей силой к 2029 году. Для этого, по его словам, необходимы настойчивость, повышение профессионального уровня и готовность идти на оправданный риск.

Ранее член АдГ Ханс-Томас Тилльшнайдер заявил, что ухудшение германо-российских отношений спровоцировано немецкой политической элитой, которая действует вопреки интересам собственного народа. По его словам, граждане ФРГ должны избавиться от этих политиков, используя демократический механизм выборов.

