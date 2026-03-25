25 марта 2026 в 13:01

«Наши друзья нам не передавали»: Песков о плане из 15 пунктов США и Ирана

«Наши друзья нам не передавали»: Песков о плане из 15 пунктов США и Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Иранская сторона не передавала Кремлю информацию о якобы мирном плане США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на вопрос о том, что знает Москва по поводу документа из 15 пунктов, разработанного американской администрацией, передает РИА Новости.

Нет, такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали — это первое, — сказал представитель Кремля.

Ранее американские СМИ писали, что администрация Соединенных Штатов направила Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса. По информации источников, документ, состоящий из 15 пунктов, был передан иранской стороне через посредничество Пакистана. План затрагивает ключевые аспекты, вызывающие озабоченность Вашингтона. Среди них ракетная и ядерная программы Ирана, а также вопрос свободы судоходства в регионе.

До этого президент США Дональд Трамп указывал, что Вашингтон и Тегеран якобы провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий за последние два дня. Он также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отсрочить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

