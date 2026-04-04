04 апреля 2026 в 08:53

Российская авиабомба стерла взвод ВСУ с лица земли

ВС России ликвидировали в Сумской области взвод ВСУ при помощи ФАБ-500

Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно уничтожил стратегически важные объекты противника в Сумской области, применив четыре мощные авиабомбы ФАБ-500, сообщил агентству РИА Новости военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Фанат. Целями атаки стали подземный бункер и площадка для запуска тяжелых беспилотников. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Разведка выявила крупный пункт базирования гексакоптеров типа «Баба-яга» и скрытое укрепление, в котором находилось более взвода личного состава ВСУ. Координаты были оперативно переданы командованию, после чего в воздух поднялась фронтовая авиация для нанесения точечного удара.

Передовой наводчик <...> выявил и передал командованию координаты крупного пункта запуска тяжелых гексакоптеров-бомбардировщиков ВСУ типа «Баба-яга» и подземного бункера украинских боевиков с более чем взводом размещенного в нем личного состава противника, — рассказал Фанат.

Результативность авианалета подтверждена кадрами объективного контроля, которые зафиксировали полное разрушение как наземных, так и подземных сооружений. По словам военнослужащего, использование пятисоткилограммовых фугасов не оставило шансов на выживание живой силе и сохранность дорогостоящей техники противника.

Ранее российский боец с позывным Карта рассказал, что дроноводы группировки «Север» за месяц успешно ликвидировали более сотни полевых складов ВСУ в Харьковской области. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

