Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 19:36

Курочка с плюшками — деревенское блюдо для обедов и ужинов: семья объедается и просит еще

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Курочка с плюшками — это уютное, сытное и очень вкусное деревенское блюдо, которое объединяет в себе сочное тушеное мясо и нежные, румяные булочки, приготовленные в той же посуде.

Это блюдо идеально для семейного обеда или ужина и способно накормить всю семью сытно и вкусно. Им легко объесться, но его будут просить еще и еще.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2 луковицы, 2 моркови, соль, перец, паприка, растительное масло.

Для плюшек: 1 стакан кефира, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 луковица, 1 морковь, чеснок.

Рецепт: курицу нарежьте кубиками. В жаровне обжарьте лук и морковь, добавьте курицу, специи и немного воды, тушите до мягкости. Для теста смешайте кефир, соль, соду и муку, замесите эластичное тесто. Для начинки обжарьте мелко нарезанный лук с тертой морковью и чесноком. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверните рулет и нарежьте на кусочки. Выложите плюшки срезом вверх на курицу, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30–40 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
курица
рецепты
обеды
ужины
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.