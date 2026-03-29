Вкуснее самого дорогого торта: шоколадный бисквитный рулет с вишней. Десерт с нежным кремом — готов за час

Этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то сладкого, красивого и при этом не тратить полдня на кухне. Нежный шоколадный бисквит, сочная вишневая начинка и воздушный крем создают идеальное сочетание, от которого невозможно оторваться.

Ингредиенты: начинка: вишня — 250 г, сахар — 80 г, крахмал — 12 г, вода — 2-3 ст. л.; бисквит: мука — 100 г, какао — 30 г, разрыхлитель — 5 г, яйца — 4 шт. (около 230 г), сахар — 130 г; крем: сливочный творожный сыр — 450 г, сливки — 100 г, сахар — 60 г; пропитка: молоко — 120 мл, какао — 1 ч. л., сахар —1 ч. л.; покрытие: темный шоколад — 80 г, растительное масло — 1 ч. л.

Сначала готовят начинку: вишню прогревают с сахаром, добавляют крахмал, разведенный водой, и доводят до густоты, после чего оставляют остывать. Для бисквита яйца взбивают с сахаром до пышной светлой массы, затем аккуратно вмешивают просеянные муку, какао и разрыхлитель. Тесто распределяют по противню и выпекают около 7 минут при 180 °C, не пересушивая. Готовый бисквит сразу сворачивают с полотенцем и дают остыть.

Для крема холодный сливочный сыр, сливки и сахар взбивают до густой однородной массы. Пропитку готовят, слегка подогревая молоко с какао и сахаром до растворения.

Остывший бисквит разворачивают, пропитывают, равномерно распределяют крем и вишневую начинку, затем аккуратно сворачивают в рулет и убирают в холодильник. Сверху покрывают растопленным шоколадом с небольшим количеством масла и дают застыть. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой и свежей мятой.

