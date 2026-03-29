29 марта 2026 в 14:25

Вкуснее самого дорогого торта: шоколадный бисквитный рулет с вишней. Десерт с нежным кремом — готов за час

Этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то сладкого, красивого и при этом не тратить полдня на кухне. Нежный шоколадный бисквит, сочная вишневая начинка и воздушный крем создают идеальное сочетание, от которого невозможно оторваться.

Ингредиенты: начинка: вишня — 250 г, сахар — 80 г, крахмал — 12 г, вода — 2-3 ст. л.; бисквит: мука — 100 г, какао — 30 г, разрыхлитель — 5 г, яйца — 4 шт. (около 230 г), сахар — 130 г; крем: сливочный творожный сыр — 450 г, сливки — 100 г, сахар — 60 г; пропитка: молоко — 120 мл, какао — 1 ч. л., сахар —1 ч. л.; покрытие: темный шоколад — 80 г, растительное масло — 1 ч. л.

Сначала готовят начинку: вишню прогревают с сахаром, добавляют крахмал, разведенный водой, и доводят до густоты, после чего оставляют остывать. Для бисквита яйца взбивают с сахаром до пышной светлой массы, затем аккуратно вмешивают просеянные муку, какао и разрыхлитель. Тесто распределяют по противню и выпекают около 7 минут при 180 °C, не пересушивая. Готовый бисквит сразу сворачивают с полотенцем и дают остыть.

Для крема холодный сливочный сыр, сливки и сахар взбивают до густой однородной массы. Пропитку готовят, слегка подогревая молоко с какао и сахаром до растворения.

Остывший бисквит разворачивают, пропитывают, равномерно распределяют крем и вишневую начинку, затем аккуратно сворачивают в рулет и убирают в холодильник. Сверху покрывают растопленным шоколадом с небольшим количеством масла и дают застыть. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой и свежей мятой.

Ранее мы делились рецептом быстрого морковного торта. Мягкий и сочный, он полюбится всем.

Проверено редакцией
В тесто 1,5 стакана моркови: готовим быстрый морковный торт — мягкий и сочный, он полюбится всем
Общество
В тесто 1,5 стакана моркови: готовим быстрый морковный торт — мягкий и сочный, он полюбится всем
Нежнейшие печеные яблоки — гениальный рецепт для здоровья и удовольствия. Десерт, знакомый с детства
Общество
Нежнейшие печеные яблоки — гениальный рецепт для здоровья и удовольствия. Десерт, знакомый с детства
7 отличных идей рулетов: хоть в пост, хоть на праздник, хоть на каждый день
Семья и жизнь
7 отличных идей рулетов: хоть в пост, хоть на праздник, хоть на каждый день
Этот мясной рулет — топ-решение для уютного ужина без хлопот. Готовлю так — и семья сбегается к столу
Общество
Этот мясной рулет — топ-решение для уютного ужина без хлопот. Готовлю так — и семья сбегается к столу
Вместо долгих рецептов — этот пирог «Пуховка» на кефире: получается нежнее торта, а готовится из пачки творога
Общество
Вместо долгих рецептов — этот пирог «Пуховка» на кефире: получается нежнее торта, а готовится из пачки творога
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кого Путин считал достойным президентского кресла
В Дагестане из-за паводка эвакуировали более 3300 человек
Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе ожидаются ливни с грозами
Наводнение в Дагестане: новости 29 марта, отравленное море, трупы на пляжах
IT-эксперт дал совет, как снизить вероятность взлома умных колонок
«Поцелует ножку?»: Мясников отчитал россиянку за жалобы на судороги
Израиль проигнорировал обращение жителей Нагасаки
Что известно о нападении на Пашиняна в Ереване
Зеленский сделал заявление о переговорах
Стало известно, кого США видят партнером в Иране
Россети подтвердили частичное восстановление электроснабжения в Дагестане
Отправка американских войск в Иран может стать сигналом для России и КНР
Большунов стал лучшим в гонке в свободном стиле
«С ума сойти»: Путин о задержках в строительстве «Дворца танца» Эйфмана
Канал Al Araby стал жертвой жесткого удара Израиля
Эстонцы планируют «собирать манатки» из-за украинских дронов
Силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами
В Пензе женщина умерла под колесами Mercedes
Россиянка пострадала после детонации дрона под Белгородом
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

