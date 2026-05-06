Беру сметану, банку сгущенки и пачку печенья — смешиваю, и в холод: торт «Нежность» без выпечки вкуснее и пышнее чизкейка

Это гениально простой рецепт торта для тех, кто любит быстрые и вкусные десерты. Никакой духовки, никакой возни с коржами и кремами — просто смешал сметану со сгущенкой, переслоил печеньем и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный кремовый торт, который буквально тает во рту, напоминая лучшие панакоты и чизкейки. Сметанный крем пропитывает песочное печенье, делая его мягким и сочным, и создает невероятно гармоничный сливочный вкус.

Этот торт намного пышнее и нежнее классического чизкейка, при этом для его приготовления не нужны ни творог, ни маскарпоне. Торт «Нежность» идеален для внезапного чаепития, праздничного стола или когда хочется побаловать семью чем-то особенным, не тратя часы на готовку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г сметаны (жирностью 20–25%), 1 банка вареной сгущенки (380 г) или обычной сгущенки, 400 г песочного печенья (типа «Юбилейное» или «Топленое молоко»), 1 ч. ложка ванильного сахара. По желанию — горсть грецких орехов или какао для посыпки. В глубокой миске смешайте сметану, сгущенку и ванильный сахар. Взбейте венчиком или миксером до однородной пышной массы. Печенье пока оставьте в упаковке. Возьмите разъемную форму или глубокую миску, застелите пищевой пленкой. На дно выложите слой печенья, затем слой крема. Повторите 3–4 слоя, закончив кремом. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, лучше на ночь. Перед подачей переверните форму на блюдо, удалите пленку. Посыпьте тертым шоколадом, орехами или какао. Наслаждайтесь!

