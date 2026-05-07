Мужчина поплатился за угрозы экс-принцу

Полиция задержала мужчину, который угрожал брату короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, сообщает The Daily Telegraph. Инцидент произошел 6 мая около 19:30 по местному времени (21:30 мск), когда мужчина в балаклаве заметил бывшего принца, выгуливавшего собак в общественном парке недалеко от его дома на востоке Англии.

Злоумышленник вышел из автомобиля и направился в сторону Маунтбеттен-Виндзора, выкрикивая угрозы. Расстояние между ними составляло около 50 метров. После этого член королевской семьи вместе с охранником срочно сели в автомобиль, припаркованный неподалеку, и покинули место происшествия, однако мужчина попытался их преследовать.

Инцидент произошел неподалеку от фермерского дома Marsh Farm на территории поместья Сандрингем, где Маунтбеттен-Виндзор проживает с февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, доставили его в участок для допроса и провели обыск его автомобиля. Сам бывший принц «остался потрясен» произошедшим и дал письменные показания вместе с охранником.

После инцидента вновь может быть поднят вопрос обеспечения безопасности Маунтбеттен-Виндзора. Король Великобритании Карл III отказался оплачивать услуги личной охраны своего брата, а в 2019 году королева Елизавета II отозвала государственно финансируемую охрану, предоставлявшуюся ему полицией Лондона.

Ранее Корпорация лондонского Сити потребовала от Маунтбеттен-Виндзора добровольно отказаться от статуса почетного гражданина Лондона. Речь идет о давнем историческом звании, которое в средние века называлось «фримен» и обозначало полноправного гражданина города.