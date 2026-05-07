День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 18:04

Мужчина поплатился за угрозы экс-принцу

Telegraph: в Великобритании задержали мужчину за угрозы экс-принцу Эндрю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция задержала мужчину, который угрожал брату короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, сообщает The Daily Telegraph. Инцидент произошел 6 мая около 19:30 по местному времени (21:30 мск), когда мужчина в балаклаве заметил бывшего принца, выгуливавшего собак в общественном парке недалеко от его дома на востоке Англии.

Злоумышленник вышел из автомобиля и направился в сторону Маунтбеттен-Виндзора, выкрикивая угрозы. Расстояние между ними составляло около 50 метров. После этого член королевской семьи вместе с охранником срочно сели в автомобиль, припаркованный неподалеку, и покинули место происшествия, однако мужчина попытался их преследовать.

Инцидент произошел неподалеку от фермерского дома Marsh Farm на территории поместья Сандрингем, где Маунтбеттен-Виндзор проживает с февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, доставили его в участок для допроса и провели обыск его автомобиля. Сам бывший принц «остался потрясен» произошедшим и дал письменные показания вместе с охранником.

После инцидента вновь может быть поднят вопрос обеспечения безопасности Маунтбеттен-Виндзора. Король Великобритании Карл III отказался оплачивать услуги личной охраны своего брата, а в 2019 году королева Елизавета II отозвала государственно финансируемую охрану, предоставлявшуюся ему полицией Лондона.

Ранее Корпорация лондонского Сити потребовала от Маунтбеттен-Виндзора добровольно отказаться от статуса почетного гражданина Лондона. Речь идет о давнем историческом звании, которое в средние века называлось «фримен» и обозначало полноправного гражданина города.

Европа
Великобритания
королевская семья
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.