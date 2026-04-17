Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона

17 апреля 2026 в 13:07

Экс-принца Эндрю попросили отречься от статуса почетного гражданина Лондона

Фото: Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпорация лондонского Сити потребовала у брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора добровольно отказаться от статуса почетного гражданина Лондона, сообщает издание Independent. Журналисты отметили, что в средневековье этот статус назывался «фримен» и обозначал полноправного гражданина.

В настоящее время этот статус является почетным, он предоставляется городскими властями за заслуги перед городом. В частности, эта награда досталась Маунтбеттен-Виндзору по наследству от принца Филиппа в 2012 году.

Ранее британские детективы призвали США передать им неотредактированные файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Оригинальные документы необходимы для расследования связей американского педофила с экс-принцем Эндрю.

До этого появилась фотография, на которой запечатлены бывший принц Эндрю и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в халатах вместе с Эпштейном. Снимок, опубликованный на сайте Минюста США, предположительно, сделан на острове Мартас-Винъярд.

Также британские власти готовят к обнародованию документы, связанные с контактами бывшего принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Заместитель министра торговли Крис Брайант подтвердил, что часть сведений существует лишь в бумажном виде, поэтому их поиск в архивах займет продолжительное время.

