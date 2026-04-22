22 апреля 2026 в 07:31

Бывшая жена опального принца согласилась продать грязные секреты Эпштейна

Экс-жена принца Эндрю решила сняться в документальном кино о связях с Эпштейном

Сара Фергюсон Сара Фергюсон Фото: Cyril Chateau/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшая жена опального принца Эндрю Сара Фергюсон решила сняться в документальном фильме о связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы рассказать «свою версию событий», пишет британская газета Daily Mirror. По информации издания, бывшая герцогиня Йоркская находится в тяжелом финансовом положении.

Испытывающая финансовые трудности Сара Фергюсон обдумывает спорное возвращение на сцену за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. <…> По имеющейся информации, Фергюсон открыта для выгодной сделки и переговоры сосредоточены на ее дружбе с Джеффри Эпштейном, — говорится в материале.

Как пишет газета, ее гонорар за откровения о дружбе с финасистом, обвиненным в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, может составить $1,75 млн (около 154 миллионов рублей). Сейчас переговоры сосредоточены именно на этом аспекте ее биографии.

По данным инсайдеров, Фергюсон разрывается между желанием заработать и страхом навредить репутации своих дочерей, принцесс Беатрис и Евгении, которые остаются членами королевской семьи. Герцогиня продолжает настаивать, что стала жертвой обстоятельств и ничего не знала о преступлениях Эпштейна, и надеется публично очистить свое имя.

Ранее сообщалось, что бывший посол в Иордании и Ираке Мона Юуль решила завершить карьеру в Министерстве иностранных дел Норвегии и выйти на пенсию на фоне расследования ее возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Расследование находится на начальной стадии, при этом основное внимание уделяется сохранению и сбору доказательств как в Норвегии, так и за ее пределами.

ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
«Никуда не денется»: Лолита о личной жизни Лепса после расставания с Кибой
Данные клиентов крупного бренда косметики были украдены
Жителю Бурятии вынесли приговор за нападение на собутыльника с кирпичом
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

