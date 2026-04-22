Бывшая жена опального принца согласилась продать грязные секреты Эпштейна

Бывшая жена опального принца Эндрю Сара Фергюсон решила сняться в документальном фильме о связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы рассказать «свою версию событий», пишет британская газета Daily Mirror. По информации издания, бывшая герцогиня Йоркская находится в тяжелом финансовом положении.

Испытывающая финансовые трудности Сара Фергюсон обдумывает спорное возвращение на сцену за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. <…> По имеющейся информации, Фергюсон открыта для выгодной сделки и переговоры сосредоточены на ее дружбе с Джеффри Эпштейном, — говорится в материале.

Как пишет газета, ее гонорар за откровения о дружбе с финасистом, обвиненным в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, может составить $1,75 млн (около 154 миллионов рублей). Сейчас переговоры сосредоточены именно на этом аспекте ее биографии.

По данным инсайдеров, Фергюсон разрывается между желанием заработать и страхом навредить репутации своих дочерей, принцесс Беатрис и Евгении, которые остаются членами королевской семьи. Герцогиня продолжает настаивать, что стала жертвой обстоятельств и ничего не знала о преступлениях Эпштейна, и надеется публично очистить свое имя.

Ранее сообщалось, что бывший посол в Иордании и Ираке Мона Юуль решила завершить карьеру в Министерстве иностранных дел Норвегии и выйти на пенсию на фоне расследования ее возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Расследование находится на начальной стадии, при этом основное внимание уделяется сохранению и сбору доказательств как в Норвегии, так и за ее пределами.