Анна Шатилова опровергла сенсацию о заброшенной могиле Игоря Кириллова

Диктор Шатилова: памятник диктору Игорю Кириллову установит Первый канал

Телеведущая Анна Шатилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Установкой памятника на могиле диктора Игоря Кириллова занимается Первый канал, сказала NEWS.ru его коллега Анна Шатилова. Она добавила, что это произойдет совсем скоро.

Памятник будет. Первый канал все делает, было несколько проектов, но они это не утвердили. Я знаю тех, кто делает памятник, скоро будет. Делается очень серьезно, очень, да. Поэтому никакой паники не должно быть. Я сама удивилась [тому, что пишут], — сказала Шатилова.

Диктор возмутилась тем, что в прессе обвиняют ответственную за могилу Кириллова, его вдову Татьяну в том, что памятник до сих пор не установлен.

Но, конечно, народ, Молдавия (Татьяна из простой семьи, приехала в Москву из Молдавии. — NEWS.ru), продавщица… Но Таня за ним (Кирилловым. — NEWS.ru) следила замечательно, он был доволен очень, — сказала Шатилова.

Диктор отметила, что сама она не любит памятники и связанный с ними пафос. Она привела в пример могилу Льва Толстого в Ясной Поляне — скромный холмик на краю оврага без креста и надгробного памятника, а также захоронения в Латвии, где не принято возводить большие мемориалы.

Экскурсовод в Латвии нам объяснила теорию такую, что человек — это тоже создание природы и он не должен возвышаться над природой. Он должен быть так вот, наравне с ней, — сказала Шатилова.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на Новодевичьем кладбище в Москве спустя почти пять лет после смерти известного диктора Игоря Кириллова так и не установлен памятник. На месте захоронения по-прежнему находятся только крест, фотография и цветы, при этом ответственной за могилу является вдова Кириллова Татьяна.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
