Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале поддержала решение заслуженного артиста России SHAMAN (Ярослава Дронова) попросить жюри конкурса «Интервидение» не оценивать его номер. Она считает, что это правильный шаг.

Хочу поблагодарить и похвалить Ярослава Дронова. Он сделал вначале очень правильное заявление. Ярослав, ты молодец, молодец. Он все правильно сделал , — сказала Шатилова.

Ранее SHAMAN попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу по соображениям гостеприимства, чтобы дать шанс попробовать свои силы иностранным гостям. Россия «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении», подчеркнул он.

Тем временем участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с представителем на конкурсе от России Ярославом Дроновым. Певец пояснил, что Дронов является профессионалом своего дела. Ван Си рассказал, что хотел бы услышать выступление коллеги вживую, однако не смог из-за общения с журналистами.