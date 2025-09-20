SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении» SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, он не хочет претендовать на победу.

Гостеприимство — неотъемлемая часть души русского народа. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать мое сегодняшнее выступление, — сказал Дронов со сцены.

Певец уточнил, что не имеет права претендовать на победу, поскольку представляет Россию, а она, как указал Дронов, «уже победила» — тем, что все присутствующие страны находятся на «Интервидении».

До этого стало известно, что певица VASSY не будет выступать и представлять США на «Интервидении-2025», организаторы уточнили, что исполнительница с американским и австралийским гражданством отказалась от участия из-за политического давления.

10-й конкурс песни «Интервидение» проходит в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри.