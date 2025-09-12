«Интервидение-2025»: когда пройдет, жеребьевка, жертва SHAMAN

12 сентября в Москве состоялась жеребьевка среди участников международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Какова очередность выступлений стран, когда пройдет мероприятие, какую жертву принес SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ради конкурса?

Когда пройдет «Интервидение-2025»

10-й конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри.

Каждую страну будет представлять лидер национального хит-парада «Интервидение-2025». Правилами предусмотрено, что песня конкурсанта должна быть продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки на любом языке мира, при этом во время выступления в финале на сцене могут находиться не более шести человек. Исполнитель должен показать идеи и образы, которые выражает страна-участница.

«Интервидение» существовало с 1946 по 1993 год. Международная организация телевидения и радиовещания (OIRT) проводила его с 1960-го по 1980-е вместе с Евровидением. Тогда в конкурсе участвовали не только близкие к СССР страны, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что «Интервидение» вызвало живой интерес среди артистов из многих стран.

Пользователи Сети с нетерпением ждут конкурса. Некоторые считают, что грядет «грандиозное возрождение» «Интервидения».

Как прошла жеребьевка «Интервидения»

12 сентября состоялась жеребьевка, по итогам которой была определена очередность выступлений среди участников конкурса. Розыгрыш провела самая юная конкурсантка из Белоруссии Анастасия Кравченко. Певица крутила барабан, на котором установили множество чашек. Их число совпадало с количеством стран-участниц. В центре стола располагался самовар, украшенный цветами.

Так, первой на «Интервидении-2025» выступит Куба — страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар с композицией Guaguancó («Гуагуанко»), которая соответствует названию популярного музыкально-танцевального стиля в ряде государств Карибского региона.

Второй в «Интервидении» выступит Киргизия. Страну представит трио «Номад», в составе которого певцы Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев. Третьим в очереди оказался певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, который представит Китай на «Интервидении».

Далее в порядке убывания следуют Египет, США, Кения, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Бразилия, Таджикистан, Катар, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Колумбия, Эфиопия, Венесуэла, Сербия, Южная Африка, Вьетнам, Белоруссия, Узбекистан, Индия.

Россию на международном музыкальном конкурсе представит SHAMAN. Комментируя жеребьевку, Ярослав Дронов сказал, что хотел бы выступить в первой десятке. По его мнению, первый и последний номер — самые сложные.

«Первые открывающие номера сложно оценивать, особенно первый», — объяснил он.

Какую жертву принес SHAMAN ради «Интервидения-2025»

SHAMAN отменил концерт в Сочи из-за подготовки к конкурсу. Мероприятие должно было пройти 17 сентября.

«Я знаю, что вы очень ждете меня в Сочи 17 сентября. Но, к сожалению, вынужден сообщить, что концерт отменен из-за моей большой загруженности по подготовке к „Интервидению-2025“. К тому же именно в этот день — 17 сентября — состоится генеральная репетиция финала международного музыкального конкурса», — говорится в Telegram-канале исполнителя.

Музыкант выразил уверенность, что еще сможет провести концерты в курортном городе. Также он сообщил, что с вопросами по поводу возврата билетов нужно обращаться по месту их приобретения.

