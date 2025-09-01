Президент России оценил интерес к «Интервидению»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» вызвал живой интерес среди артистов из многих стран, заявил президент России Владимир Путин на полях заседания «ШОС плюс». По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет также о государствах — участниках Шанхайской организации сотрудничества.

Конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе из тех, которые представлены на сегодняшней встрече, — указал лидер.

«Интервидение» существовало с 1946 по 1993 год. Международная организация телевидения и радиовещания (OIRT) проводила его с 1960-го по 1980-е вместе с Евровидением. Тогда в конкурсе участвовали не только близкие к СССР страны, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия. Первое возрожденное «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Россию будет представлять SHAMAN (Ярослав Дронов).

Ранее Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности, отметив, что время для этого наступило. Глава государства убежден, что этому поможет в том числе конкурс «Интервидение».