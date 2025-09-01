Путин призвал вернуть традиционные ценности в международную повестку

Президент России Владимир Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности, передает ТАСС с полей расширенного заседания «ШОС плюс», где выступает глава государства. По его словам, время для этого пришло. Лидер убежден, что возвращению традиционных ценностей поспособствует, в том числе, конкурс «Интервидение».

А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку, — подчеркнул глава РФ.

Президент напомнил, что «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Путин отметил, что проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей, а конкурс уже вызвал живой интерес. Президент указал, как артисты из многих стран подтвердили свое участие в мероприятии, включая те государства, которые представлены на встрече ШОС в Китае.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) обладает необходимыми для победы на «Интервидении» качествами. По ее мнению, победа певца покажет силу России.