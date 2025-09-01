В Совфеде оценили шансы певца SHAMAN на победу в «Интервидении»

В Совфеде оценили шансы певца SHAMAN на победу в «Интервидении» Сенатор Косихина: победа певца SHAMAN на «Интервидении» покажет силу России

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) обладает всеми качествами, необходимыми для победы на «Интервидении», заявила в беседе с ТАСС сенатор Наталия Косихина. По ее словам, победа певца продемонстрирует силу России.

Я уверена, что наш представитель, SHAMAN, обладает всеми необходимыми качествами для победы. Его победа станет важным культурным символом, демонстрирующим силу и единство нашей страны, — сказала Косихина.

Сенатор назвала «Интервидение» культурным мостом между странами, который покажет «богатство и разнообразие музыкальных традиций». Мощный голос, талант и искренность Дронова покорили сердца миллионов россиян. SHAMAN сможет достойно представить Россию на международной арене, он станет лидером по результатам голосования, заключила Косихина.

Ранее телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка. Особенностью события телеведущая назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.