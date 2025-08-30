Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку, заявила в специальном выпуске программы «Посиделки на Дорожном радио» телеведущая Яна Чурикова. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка.

Я считаю, что любой музыкальный рынок выигрывает от культурного взаимодействия. Здесь у нас и арабский мир, и Латинская Америка, и Азия. Это взаимно обогащает участников проекта, как это делает любая международная коллаборация, — указала телеведущая.

По ее словам, участие представителей из 23 стран позволит вывести конкурс на глобальный уровень. Особенностью события она назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.

Чурикова уже начала знакомиться с композициями участников, выделив песни российского представителя SHAMAN и белорусской участницы Насти Кравченко. Телеведущая выразила уверенность, что Россия достойно примет международное событие, сравнив его с успешным проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Бразилию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит семейный дуэт музыкантов Лусиану Калазанс и Таис Надер. По словам организаторов, семейный бразильский дуэт является одним из самых ярких представителей современной латиноамериканской сцены.