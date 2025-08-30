День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 04:03

Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»

Телеведущая Чурикова: «Интервидение» расширяет музыкальный диалог культур

Яна Чурикова Яна Чурикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку, заявила в специальном выпуске программы «Посиделки на Дорожном радио» телеведущая Яна Чурикова. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка.

Я считаю, что любой музыкальный рынок выигрывает от культурного взаимодействия. Здесь у нас и арабский мир, и Латинская Америка, и Азия. Это взаимно обогащает участников проекта, как это делает любая международная коллаборация, — указала телеведущая.

По ее словам, участие представителей из 23 стран позволит вывести конкурс на глобальный уровень. Особенностью события она назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.

Чурикова уже начала знакомиться с композициями участников, выделив песни российского представителя SHAMAN и белорусской участницы Насти Кравченко. Телеведущая выразила уверенность, что Россия достойно примет международное событие, сравнив его с успешным проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Бразилию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит семейный дуэт музыкантов Лусиану Калазанс и Таис Надер. По словам организаторов, семейный бразильский дуэт является одним из самых ярких представителей современной латиноамериканской сцены.

Интервидение
культуры
диалоги
связи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Романы, критика из-за дочери, карьера: как живет Анастасия Задорожная
Прием и выпуск самолетов приостановили в Сочи
Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус
Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны
Пятилетнюю американку смыло в ливневую канализацию
Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 августа, потепление
Макрон пригрозил России санкциями в случае одного «непослушания»
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.