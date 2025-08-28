День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:54

Бразилия показала своих участников на «Интервидении»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бразилию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит семейный дуэт музыкантов Лусиану Калазанс и Таис Надер, сообщается в официальном Telegram-канале конкурса. По словам организаторов, семейный бразильский дуэт является одним из самых ярких представителей современной латиноамериканской сцены.

Лусиану Калазанс является композитором, аранжировщиком, музыкальным продюсером и мультиинструменталистом. Он славится в родной стране и за ее пределами своим исключительным талантом и универсальностью, — говорится в сообщении.

Музыкальный талант Калазанса не раз признавался престижными наградами, среди которых премия бразильской музыки в категории «Лучшая песня» в 2010 году, а также премия Latin GRAMMY Awards за альбом Músicas para Cinema e TV в 2013 году. Надер — популярная певица, композитор и культурный деятель с более чем 20-летней творческой биографией. Версия песни на португальском языке, записанная певицей Даниэлой Меркури с участием Надер, была названа газетой The New York Times одной из 10 лучших песен 2011 года.

Ранее композитор Игорь Матвиенко объяснил, что «Интервидение» отличается от конкурса «Евровидение» акцентом на традиционных ценностях и культурах других стран. По его словам, европейское шоу в то же время стремится следовать общемировым трендам. Народный артист РФ уверен, что явления, возникающие из-за временного интереса публики, а не истинных ценностей, быстро забываются.

конкурсы
Интервидение
Бразилия
участники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Батюшка-блогер раскрыл, почему мужчины начинают смотреть футбол и пить пиво
Удар по «Симферополю» стал боевым крещением для российского морского дрона
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.