Бразилия показала своих участников на «Интервидении»

Бразилию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» представит семейный дуэт музыкантов Лусиану Калазанс и Таис Надер, сообщается в официальном Telegram-канале конкурса. По словам организаторов, семейный бразильский дуэт является одним из самых ярких представителей современной латиноамериканской сцены.

Лусиану Калазанс является композитором, аранжировщиком, музыкальным продюсером и мультиинструменталистом. Он славится в родной стране и за ее пределами своим исключительным талантом и универсальностью, — говорится в сообщении.

Музыкальный талант Калазанса не раз признавался престижными наградами, среди которых премия бразильской музыки в категории «Лучшая песня» в 2010 году, а также премия Latin GRAMMY Awards за альбом Músicas para Cinema e TV в 2013 году. Надер — популярная певица, композитор и культурный деятель с более чем 20-летней творческой биографией. Версия песни на португальском языке, записанная певицей Даниэлой Меркури с участием Надер, была названа газетой The New York Times одной из 10 лучших песен 2011 года.

Ранее композитор Игорь Матвиенко объяснил, что «Интервидение» отличается от конкурса «Евровидение» акцентом на традиционных ценностях и культурах других стран. По его словам, европейское шоу в то же время стремится следовать общемировым трендам. Народный артист РФ уверен, что явления, возникающие из-за временного интереса публики, а не истинных ценностей, быстро забываются.