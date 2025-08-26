Продюсер Матвиенко раскрыл, чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»

Конкурс «Интервидение» отличается от «Евровидения» тем, что делает акцент на традиционных ценностях и культурах других стран, заявил ТАСС композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко. По его словам, европейское шоу в то же время стремится следовать общемировым трендам. Он подчеркнул, что возникающие из-за временного интереса публики, а не истинных ценностей явления быстро забываются.

Что касается «Интервидения», тут четко обозначено: цель конкурса — дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные <…> ценности, — сказал Матвиенко.

Продюсер отметил, что «Интервидение» является значимым не только для России. Он считает, что подобные конкурсы оставляют зрителям положительные впечатления.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) соответствует всем требованиям конкурса «Интервидение». Он пояснил, что исполнитель известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание.