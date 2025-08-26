День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:06

Продюсер Матвиенко раскрыл, чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»

Матвиенко: «Интервидение» делает акцент на традиционных ценностях

Игорь Матвиенко Игорь Матвиенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Конкурс «Интервидение» отличается от «Евровидения» тем, что делает акцент на традиционных ценностях и культурах других стран, заявил ТАСС композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко. По его словам, европейское шоу в то же время стремится следовать общемировым трендам. Он подчеркнул, что возникающие из-за временного интереса публики, а не истинных ценностей явления быстро забываются.

Что касается «Интервидения», тут четко обозначено: цель конкурса — дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные <…> ценности, — сказал Матвиенко.

Продюсер отметил, что «Интервидение» является значимым не только для России. Он считает, что подобные конкурсы оставляют зрителям положительные впечатления.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) соответствует всем требованиям конкурса «Интервидение». Он пояснил, что исполнитель известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание.

Россия
Игорь Матвиенко
Интервидение
Евровидение
отличия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников
Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.