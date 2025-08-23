Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 12:46

В МИД ответили, соответствует ли SHAMAN требованиям «Интервидения»

Дипломат Алимов: певец SHAMAN соответствует всем требованиям «Интервидения»

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) соответствует всем требованиям международного музыкального конкурса «Интервидение», заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов. По его словам, исполнитель известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание, передает ТАСС.

SHAMAN соответствует всем требованиям конкурса: он известен не только в России, но и за ее пределами, имеет награды и признание. В нашей стране он безусловный кумир поколения, чье творчество находит отклик у миллионов людей, — поделился Алимов.

Дипломат обратил внимание, что песня «Прямо по сердцу», с которой выступит Дронов, написана по канонам популярной музыки и посвящена общечеловеческим ценностям. Он подчеркнул, что зрители из разных стран увидят в ней музыкальное выступление, а не политическое заявление.

Ранее SHAMAN рассказал, что его команда начинает готовить номер к международному музыкальному конкурсу, но каким именно он будет, пока неизвестно. «Интервидение-2025» состоится в Подмосковье на масштабной сцене Live Arena в Новоивановском, которая, по словам артиста, ему знакома.

Россия
МИД РФ
Интервидение
исполнители
требования
SHAMAN
