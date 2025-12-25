Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 13:56

Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»

Десятки артистов объединились в дуэты и выступили в рамках шоу «VK ПОД ШУБОЙ», которое выходит четвертый год подряд. Звезды исполнили культовые хиты, популярные как в соцсетях, так и у старшего поколения. Среди композиций прозвучали: «Привет с большого бодуна», «Как упоительны в России вечера» и «Гуд-бай, мой мальчик». Артисты исполнили их в новом звучании.

Создать новое из привычного не так просто, как кажется. В переосмыслении уже состоявшихся песен от артиста одновременно требуются как свежий взгляд, так и чуткость к оригиналу, — рассказала артистка Татьяна Куртукова.

Также зрители смогли увидеть стендапы и мини-этюды от таких звезд, как Стас Михайлов, Дмитрий Журавлев, Милана Хаметова, Джиган, Оксана Самойлова, Гоша Карцев, Прохор Шаляпин, Дмитрий Масленников, Денис Дорохов, Аня Pokrov и Алеко. Трансляция выпуска запланирована на 26 декабря.

Ранее сообщалось, что зрителям показали первые треки новогоднего шоу «VK ПОД ШУБОЙ», спродюсированного VK Records. Цель проекта — представить известную классику в новом звучании и объединить исполнителей в яркие дуэты.

