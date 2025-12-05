Зрителям показали первые треки шоу «VK ПОД ШУБОЙ»

Зрителям показали первые треки новогоднего шоу «VK ПОД ШУБОЙ», спродюсированного VK Records. Трансляция пройдет 26 декабря на платформе VK Видео. Популярные исполнители записали несколько фитов на известные песни, в их числе — фит на песню «Моя Ми» группы «Динамит» и BLIZKEY, новое звучание песни «Ой мороз, мороз» от Бьянки и Минаевой и композиция «Пропадаю я» в исполнении Любови Успенской и MAYOT.

У нас все получилось по-детски честно: музыка, смех, Новый год. Такой формат я люблю больше всего: когда момент тебя захватывает. Бьянка — певица моего детства, и я даже представить не могла, что когда-нибудь запишу с ней дуэт, — рассказала Минаева.

Первое новогоднее шоу VK ПОД ШУБОЙ выпустили в 2022 году. Цель проекта — представить известную классику в новом звучании и объединить исполнителей в яркие дуэты.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» назвала вертикальные видео и истории главными контент-трендами в 2025 году. Среднее количество просмотров «VK Клипов» в сутки достигло 3 млрд — это на 42% больше, чем в 2024 году.