05 декабря 2025 в 14:49

Зрителям показали первые треки шоу «VK ПОД ШУБОЙ»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зрителям показали первые треки новогоднего шоу «VK ПОД ШУБОЙ», спродюсированного VK Records. Трансляция пройдет 26 декабря на платформе VK Видео. Популярные исполнители записали несколько фитов на известные песни, в их числе — фит на песню «Моя Ми» группы «Динамит» и BLIZKEY, новое звучание песни «Ой мороз, мороз» от Бьянки и Минаевой и композиция «Пропадаю я» в исполнении Любови Успенской и MAYOT.

У нас все получилось по-детски честно: музыка, смех, Новый год. Такой формат я люблю больше всего: когда момент тебя захватывает. Бьянка — певица моего детства, и я даже представить не могла, что когда-нибудь запишу с ней дуэт, — рассказала Минаева.

Первое новогоднее шоу VK ПОД ШУБОЙ выпустили в 2022 году. Цель проекта — представить известную классику в новом звучании и объединить исполнителей в яркие дуэты.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» назвала вертикальные видео и истории главными контент-трендами в 2025 году. Среднее количество просмотров «VK Клипов» в сутки достигло 3 млрд — это на 42% больше, чем в 2024 году.

