25 декабря 2025 в 17:20

«У Долиной два дома и две квартиры»: фото с процесса по выселению певицы

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила на заседании суда о принудительном выселении певицы, что та покинет квартиру Полины Лурье до конца новогодних каникул. По ее словам, артистка не планирует пытаться обжаловать это решение. Сама Долина на процесс не явилась.

У певицы и ее дочери Ангелины в собственности имеются два дома площадью 656 и 363 квадратных метра и квартира площадью 51 квадратный метр, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко. У Лурье — лишь одна пятая доля в квартире, где проживают родители, сестра, брат и ребенок брата. Также у дочери Долиной, по словам адвоката Лурье, имеется квартира в Москве.

Кадры процесса из зала Мосгорсуда — в галерее NEWS.ru.

Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
