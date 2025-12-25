Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами

Артистов, исполняющих песни иностранных агентов, следует вносить в реестр Минюста, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Так он прокомментировал прошедший в Вильнюсе концерт с участием иноагентов, на котором выступила уличная певица Наоко (настоящее имя — Диана Логинова). По мнению парламентария, подобные выступления — это преднамеренная политическая акция, направленная против России.

Факт проведения такого концерта и совместного выступления с теми, кто ведет враждебную деятельность против России, глубоко символичен. Это демонстрация солидарности с теми, кто опорочил себя работой против интересов РФ и ее граждан. Когда человек, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные действия, продолжает публично выступать с теми же лицами, это говорит о полном разделении им их идеологической позиции. Признание таких исполнителей иноагентами станет адекватным ответом на их действия и послужит четким сигналом для всех, кто попытается использовать искусство в качестве прикрытия для враждебной пропаганды, — высказался Иванов.

Он отметил, что такие действия должны быть подвергнуты надлежащему правовому анализу. По мнению депутата, если артист включает репертуар иноагента в свои выступления, особенно за пределами страны, то он фактически превращается в инструмент распространения чуждой идеологии и пропаганды.

Тот факт, что Наоко уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ и исполнение запрещенных песен, но, выйдя на свободу, немедленно продолжила ту же деятельность уже за пределами России, ярко характеризует ее истинные намерения. Это демонстрация наплевательского отношения к законам РФ и к тем ценностям, которые защищают наши граждане, — добавил Иванов.

Он заключил, что такое поведение не связано с творческой свободой, а служит инструментом политической борьбы. По словам Иванова, России нужен более четкий и жесткий механизм для реагирования на случаи, когда нарушители российского законодательства используют зарубежные платформы для продолжения деструктивной деятельности.

Ранее сообщалось, что Наоко и ее музыкант Александр Орлов получили административные штрафы за организацию массового одновременного пребывания людей. До этого их дважды задерживали по этому же обвинению.