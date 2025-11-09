В Петербурге уличная певица снова пойдет под суд за несогласованный концерт

На певицу Наоко составили новые протоколы за несогласованный концерт

Уличная певица Диана Логинова (известная, как Наоко) и один из ее музыкантов Александр Орлов, получили новые административные протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Он отметил, что их уже дважды арестовывали по тому же обвинению.

В понедельник Логинову и Орлова доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. — NEWS.ru), – сказал собеседник агентства.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали 18-летнюю Логинову после того, как она исполнила песни из репертуара иностранных агентов. Инцидент произошел вечером 13 октября в центре города, рядом с Казанским собором.

Тогда Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал ее на 13 суток. Данная мера была применена после того, как певица исполнила композицию рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в центре Петербурга.