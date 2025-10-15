Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов

Полиция Санкт-Петербурга задержала 18-летнюю Диану Логинову (сценический псевдоним Наоко) за выступление с песнями из репертуара иностранных агентов в центре города, сообщает 78.ru. Инцидент произошел вечером 13 октября напротив Казанского собора.

По информации портала, в отношении Логиновой составили протокол об административном правонарушении за организацию массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Как сообщается, в ее репертуаре была композиция Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которая запрещена к распространению в РФ.

Для Логиновой уже нанят адвокат. Исполнительница ведет Telegram-канал с аудиторией около 15 тысяч подписчиков, на активность в котором ранее обращала внимание член СПЧ Марина Ахмедова.

Ранее на открытых площадках Севастополя запретили исполнять песни артистов, признанных в России иностранными агентами. Под ограничения также попали композиции исполнителей, имеющих гражданство недружественных стран.