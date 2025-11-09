Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:31

В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин

В западном Афганистане появилась первая ориентированная на женщин радиостанция

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Герат на западе Афганистана начала работу первая радиостанция, ориентированная исключительно на женщин, сообщает портал Tolo news. По словам журналистки Саади Нияр Язданпараст, в студии Nawaye Zan («Голос женщины») трудятся более 10 женщин-журналистов. Они разрабатывают и транслируют программы об успехах девушек, их трудностях и вызовах.

Благодаря этой радиостанции и новым программам мы сможем доносить мнения женщин до чиновников и до всего мира, — поделилась Язданпараст.

Директор радиостанции Шабнам Карими подчеркнула, что цель проекта — «сделать женский голос громче». Открытие совпало с ужесточением правил: теперь в государственных учреждениях девушки обязаны носить бурку, а такси не могут перевозить пассажирок без полного покрытия лица и тела. Бурка непривычна для западного региона, где живут преимущественно таджики: традиционно ее носят пуштунки на юге и востоке страны.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об улучшении ситуации вокруг Афганистана по итогам встречи глав советов безопасности стран СНГ. Он отметил значительное сокращение потока наркотических средств из этой страны в государства Содружества.

Афганистан
женщины
радиостанции
права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места жутких пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.