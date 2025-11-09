В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин В западном Афганистане появилась первая ориентированная на женщин радиостанция

В городе Герат на западе Афганистана начала работу первая радиостанция, ориентированная исключительно на женщин, сообщает портал Tolo news. По словам журналистки Саади Нияр Язданпараст, в студии Nawaye Zan («Голос женщины») трудятся более 10 женщин-журналистов. Они разрабатывают и транслируют программы об успехах девушек, их трудностях и вызовах.

Благодаря этой радиостанции и новым программам мы сможем доносить мнения женщин до чиновников и до всего мира, — поделилась Язданпараст.

Директор радиостанции Шабнам Карими подчеркнула, что цель проекта — «сделать женский голос громче». Открытие совпало с ужесточением правил: теперь в государственных учреждениях девушки обязаны носить бурку, а такси не могут перевозить пассажирок без полного покрытия лица и тела. Бурка непривычна для западного региона, где живут преимущественно таджики: традиционно ее носят пуштунки на юге и востоке страны.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об улучшении ситуации вокруг Афганистана по итогам встречи глав советов безопасности стран СНГ. Он отметил значительное сокращение потока наркотических средств из этой страны в государства Содружества.