05 ноября 2025 в 14:18

Шойгу заявил, что поток наркотиков из Афганистана сократился

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ситуация вокруг Афганистана значительно улучшилась, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств. По его словам, которые приводит ТАСС, также фиксируется снижение потока наркотических средств из указанной страны в СНГ.

Если говорить о том, что за это время произошло, не буду скрывать, есть и, на наш взгляд, довольно позитивные вещи. Начну с простого, это явное улучшение ситуации вокруг Афганистана, явное сокращение потока наркотиков из этой страны в страны СНГ, — подчеркнул Шойгу.

Ранее он заявил, что западные страны все чаще отрабатывают захватнические действия в отношении противников с Востока. По его словам, милитаризация ЕС набирает обороты.

Также Шойгу указал на активную поддержку украинского правительства со стороны западных государств. При этом, как указал секретарь Совбеза, Запад поддерживает Киев вопреки неоднократному подтверждению его террористической сущности.

