Известный турецкий актер попался с наркотиками

Популярный турецкий актер Джан Яман, известный по сериалам «Эль Турко» и «Ранняя пташка», был арестован в Стамбуле с наркотиками, передает Hurriyet. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации канала, 36-летнего актера задержали во время полицейского рейда в одном из ночных клубов. При обыске у Ямана обнаружили подозрительные вещества — красные твердые кубики. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики, но их точный состав не раскрывается. В настоящее время Яман находится в следственном изоляторе.

В конце декабря российская актриса Аглая Тарасова, которую приговорили к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков, впервые вышла на связь после суда. На своей странице в соцсети артистка попросила о помощи для своего онкобольного коллеги Дмитрия Поднозова. Она сделала репост публикации со сбором средств.

Тем временем психиатр-нарколог Василий Шуров выразил мнение, что Тарасова в России зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществам. Он отметил, что у него нет никаких оснований не считать актрису не наркозависимой.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.