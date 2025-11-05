Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:43

Шойгу обвинил Запад в оттачивании одного навыка по отношению к Востоку

Шойгу: Запад оттачивает захватнические шаги в отношении врагов с Востока

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Западные страны все чаще отрабатывают захватнические действия в отношении противников с Востока, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на XIII встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ в Москве. По его словам, которые приводит ТАСС, милитаризация ЕС набирает обороты.

Активно осуществляется милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях все чаще отрабатываются захватнические действия в отношении противников с Востока, — подчеркнул Шойгу.

Также глава ведомства указал на активную поддержку украинского правительства со стороны западных государств. При этом, как указал Шойгу, Запад поддерживает Киев вопреки неоднократному подтверждению его террористической сущности.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

