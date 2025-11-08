Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе Обвиняемого в связи с РДК подростка арестовали в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде ареста для несовершеннолетнего, обвиняемого в пособничестве «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Молодой человек будет содержаться под стражей до 30 декабря.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Вячеслава, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ, — сказано в сообщении.

По данным следствия, подросток самостоятельно вышел на связь с представителями РДК и выразил готовность оказывать содействие в подготовке террористических актов и диверсий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предполагается, что он провел разведывательные мероприятия в районе Токсовского шоссе и железнодорожного участка между станциями «Новая Охта» и «Парнас», после чего передал полученные фото- и видеоматериалы членам террористической организации.

Подросток был задержан 7 ноября. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали студентку с позывным Ева по подозрению в участии в деятельности РДК и «Азова» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Первокурсница Госуниверситета просвещения вступила в ряды РДК в 2022 году, где занималась финансовым обеспечением и вербовкой новых участников. Затем она переехала из Грузии в Россию.