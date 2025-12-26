Известной актрисе стало плохо от известия о смерти Алентовой Актриса Смехова заявила, что ей стало плохо после смерти Веры Алентовой

Актриса Алика Смехова в разговоре с VOICE призналась, что почувствовала себя плохо после того, как узнала о смерти народной артистки России Веры Алентовой. Она выразила соболезнования дочери покойной — Юлии, а также всем поклонникам таланта народной артистки.

Это какой‑то кошмар! Какие могут быть слова? Я сейчас это узнала, и я приношу свои соболезнования Юлечке в первую очередь, всем поклонникам. Это, конечно, ужасно. Я сейчас шокирована этой информацией. Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо, — сказала артистка.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Алентовой, которая умерла 25 декабря. В своем обращении глава государства назвал покойную замечательной артисткой и душевно щедрым человеком. Президент также отметил ее талантливые и яркие роли в кино и в спектаклях Московского драматического театра имени Пушкина.

Певица Любовь Успенская в комментарии для NEWS.ru сказала, что Алентова была потрясающей актрисой. На церемонии Fashion New Year Awards 2025 исполнительница призналась, что ей всегда печально, когда уходят такие талантливые люди.