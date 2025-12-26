«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки

«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки Киев устроил информационную атаку на Крым перед Новым годом

Украина начала информационную атаку на Крым прямо перед новогодними праздниками, написал в своем Telegram-канале советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков. По его словам, враг генерирует и переозвучивает видео чиновников при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, гражданам рассылаются фальшивые указы и распоряжения.

Перед новогодними праздниками начались и информационные атаки на крымчан. Враг с помощью ИИ генерирует и переозвучивает видео чиновников, рассылает фальшивые указы и распоряжения. Сеет в соцсетях ложь и фальшивки, — предупредил Крючков.

Он напомнил, что за достоверной информацией следует обращаться к официальным сайтам органов власти и ресурсам. Кроме того, такие сведения распространяют верифицированные СМИ.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские и европейские структуры в распространении фейковых сведений о переговорах по Украине. По его словам, предпринимаются попытки исказить подходы президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.