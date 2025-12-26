Риск возникновения ядерного конфликта по-прежнему сохраняется, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Он также сообщил, что российская сторона направляет Соединенным Штатам сигналы о необходимости вести предметные переговоры и достигать реальных договоренностей.

Есть риск подобного столкновения, он до конца не устранен. Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему, — сказал Рябков.

Ранее депутат Андрей Колесник говорил, что готовность Соединенных Штатов возобновить подземные испытания ядерного оружия может дать миру реальное ощущение масштаба грядущей катастрофы в случае глобального конфликта. Он выразил надежду, что западные лидеры проявят благоразумие и прекратят создавать новые очаги напряженности, чтобы избежать катастрофического сценария.

В свое время президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном возобновлении американской стороной подземных ядерных испытаний. Американский лидер ограничился обещанием, что в скором времени все получат необходимую информацию по этому вопросу.