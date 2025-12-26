Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 19:26

«Мы посылаем сигналы»: Рябков о риске ядерного конфликта

Рябков заявил, что риск ядерного конфликта не устранен

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Риск возникновения ядерного конфликта по-прежнему сохраняется, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Он также сообщил, что российская сторона направляет Соединенным Штатам сигналы о необходимости вести предметные переговоры и достигать реальных договоренностей.

Есть риск подобного столкновения, он до конца не устранен. Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему, — сказал Рябков.

Ранее депутат Андрей Колесник говорил, что готовность Соединенных Штатов возобновить подземные испытания ядерного оружия может дать миру реальное ощущение масштаба грядущей катастрофы в случае глобального конфликта. Он выразил надежду, что западные лидеры проявят благоразумие и прекратят создавать новые очаги напряженности, чтобы избежать катастрофического сценария.

В свое время президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном возобновлении американской стороной подземных ядерных испытаний. Американский лидер ограничился обещанием, что в скором времени все получат необходимую информацию по этому вопросу.

Сергей Рябков
МИД РФ
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Путин обсудил с Совбезом развитие ИИ для обороны страны
В Госдуме нашли жесткий ответ на антироссийские высказывания Шевченко
Google заберет свою технику у российских провайдеров
В Петербурге выпустят жетоны к открытию новых станций метро
«Глубоко ошибаются»: Рябков о конфликте с Западом
Рутберг увидела в смерти Алентовой «режиссерский замысел»
Россиянам могут упростить сдачу экзамена на водительские права
Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком
Победа Лурье, Зеленский в отчаянии, россиянку спасли из рабства: что дальше
Сезонные сценарии дома: как окна работают зимой, летом и в межсезонье
Невестка Меньшовой прервала молчание после смерти Алентовой
Россиянам рассказали об уловках квартирных воров
Появилось видео задержания осужденного за госизмену экс-сотрудника МИД РФ
Замглавы МИД раскрыл, какой Россия хочет видеть Украину
Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать
Роспотребнадзор начал расследование после скандала с напитком Aloe Vera
Около 14 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на регион России
Рябков высказался об озвученном Зеленским плане урегулирования
Склад-продукт: как логистические комплексы стали технологичными объектами
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.