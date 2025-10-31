Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 20:20

Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях США

Трамп ушел от ответа на вопрос о ядерных испытаниях США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном возобновлении Вашингтоном подземных ядерных испытаний, передает Reuters. Американский лидер только пообещал, что вскоре все получат необходимую информацию.

Вы очень скоро все узнаете, — прокомментировал Трамп.

Ранее в социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире. Трамп также отметил, что Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай, хотя и отстает, имеет потенциал догнать их в течение пяти лет. Он подчеркнул, что США начинают испытания на равных с другими странами, которые также проводят подобные эксперименты.

До этого мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что американский лидер не заслуживает Нобелевской премии мира, если Америка возобновит ядерные испытания. Судзуки подчеркнул, что действия Трампа противоречат усилиям людей, которые стремятся к миру без ядерного оружия, включая тех, кто пережил последствия атомных бомбардировок.

Дональд Трамп
США
ядерное оружие
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
Рождаемость в Карелии превысила средний показатель по России
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Похудевшая Барановская появилась на публике после операции
Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ
«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ
В США предположили, зачем Москва наращивает силы на Кольском полуострове
Венесуэла обратилась за помощью к России из-за США
Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из интернета
В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками
Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
В США обнаружили тысячи артефактов XIX века
В Тюмени продают камень почти за миллион рублей
Осенняя аллергия: главные триггеры и методы борьбы
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.