Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях США Трамп ушел от ответа на вопрос о ядерных испытаниях США

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможном возобновлении Вашингтоном подземных ядерных испытаний, передает Reuters. Американский лидер только пообещал, что вскоре все получат необходимую информацию.

Вы очень скоро все узнаете, — прокомментировал Трамп.

Ранее в социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, это связано с тем, что США обладают самым большим арсеналом такого вооружения в мире. Трамп также отметил, что Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай, хотя и отстает, имеет потенциал догнать их в течение пяти лет. Он подчеркнул, что США начинают испытания на равных с другими странами, которые также проводят подобные эксперименты.

До этого мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что американский лидер не заслуживает Нобелевской премии мира, если Америка возобновит ядерные испытания. Судзуки подчеркнул, что действия Трампа противоречат усилиям людей, которые стремятся к миру без ядерного оружия, включая тех, кто пережил последствия атомных бомбардировок.