Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа.

Россия на втором месте, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется с нами в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в РФ. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

До этого зампред СБ назвал российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием Судного дня. Он также сравнил вооружение с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешными испытаниями.

Кроме того, Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, РФ может гордиться достижениями своих ученых. Установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно, добавил он.