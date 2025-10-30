Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 04:29

Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По его словам, Штаты обладают самым крупным арсеналом вооружений такого типа.

Россия на втором месте, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется с нами в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в РФ. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

До этого зампред СБ назвал российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием Судного дня. Он также сравнил вооружение с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешными испытаниями.

Кроме того, Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, РФ может гордиться достижениями своих ученых. Установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно, добавил он.

Дональд Трамп
США
испытания
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Атака ВСУ на Москву ночью 30 октября: взрывы и закрытые аэропорты
Азербайджан ликвидировал представительство BBC в стране
Диетолог рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты перед сном
Трамп приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия
Россиянам объяснили, кому молиться в случае издевательств на работе
Подрывника автомобиля российского полковника завербовали в онлайн-игре
Только зимой? Врач развеяла опасный миф о пневмонии и назвала симптомы
Число летевших на Москву беспилотников достигло шести
Во Внуково и Домодедово отменили все полеты
«Играют на чувствах людей»: россиян предостерегли от массовых распродаж
Работа четырех российских аэропортов остановлена
Пластический хирург развеял главные мифы о блефаропластике
Очевидцы сообщили о восьми прогремевших над Воронежской областью взрывах
ВСУ попытались атаковать Москву
Украина решила закрыть свое посольство на Кубе
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.