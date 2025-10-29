Путин назвал безусловное преимущество «Буревестника»

Крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, и Россия может гордиться достижениями своих ученых, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно.

Эта небольшая ядерная двигательная установка при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше. <…> Если обычный реактор запускается в течение часов, дней и недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд, — подчеркнул глава государства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи из-за отличия в характеристиках. Так, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать, и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.

До этого сотрудник китайского аналитического центра Лань Шуньчжэн выразил мнение, что появление у Москвы «Буревестника» может вынудить Вашингтон сократить помощь Киеву. Эксперт уверен, что ракета произведет «исторический сдвиг» в концепции ядерного сдерживания.