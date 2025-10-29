Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:01

Путин назвал безусловное преимущество «Буревестника»

Путин: ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, и Россия может гордиться достижениями своих ученых, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно.

Эта небольшая ядерная двигательная установка при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше. <…> Если обычный реактор запускается в течение часов, дней и недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд, — подчеркнул глава государства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи из-за отличия в характеристиках. Так, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать, и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.

До этого сотрудник китайского аналитического центра Лань Шуньчжэн выразил мнение, что появление у Москвы «Буревестника» может вынудить Вашингтон сократить помощь Киеву. Эксперт уверен, что ракета произведет «исторический сдвиг» в концепции ядерного сдерживания.

ракеты
Владимир Путин
Буревестник
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте о сухости: секрет идеального яблочного пирога
Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу
В Госдуме уравняли подростков и инвалидов
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыла значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.