Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником» Военэксперт Дандыкин: «Орешник» и «Буревестник» выполняют разные задачи

Российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи, рассказал Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он объяснил отличия в характеристиках оружия.

«Буревестник» — это уникальная крылатая ракета с ядерным двигателем. Она стратегическая, у нее неограниченная дальность. А «Орешник» — оперативно-тактическая с самой большой возможной дальностью. То есть у этих ракет просто разные задачи, — сказал Дандыкин.

По его словам, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать, и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.

Эксперт также пояснил, что благодаря ядерному двигателю «Буревестник» может находиться в воздухе неограниченное время. Он сравнил принцип его работы с атомным ледоколом, который способен ходить годами без дозаправки, расходуя лишь граммы топлива.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской конференции по безопасности заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» является ответом на действия европейских стран и не носит агрессивного характера. Глава государства подчеркнул, что такое решение обусловлено ростом напряженности и актуальными угрозами в регионе.