Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, заявил посол Российской Федерации в республике Борис Грызлов в своем новогоднем поздравлении. По его словам, комплексы «заступили на боевое дежурство» в соответствии с договоренностью президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Этот шаг — наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте, — говорится в обращении посла.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Церемония с поднятием флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошла в торжественной обстановке.