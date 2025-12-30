Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:38

Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом

Грызлов: «Орешник» в Белоруссии подтверждает гарантии безопасности СГ

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, заявил посол Российской Федерации в республике Борис Грызлов в своем новогоднем поздравлении. По его словам, комплексы «заступили на боевое дежурство» в соответствии с договоренностью президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Этот шаг — наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте, — говорится в обращении посла.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Церемония с поднятием флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошла в торжественной обстановке.

