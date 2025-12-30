Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 18:08

Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками

Родители в Казани раскритиковали новогодние подарки для детей

В Казани родители остались недовольны бесплатными подарками, которые вручили воспитанникам детских садов и школьникам, сообщает издание «Казань онлайн». Одни возмутились качеством конфет, другим не понравился дизайн упаковки, изображающей зеленое существо с торчащими ушами, напоминающими рога.

Родители жалуются: «На страшненькой упаковке что-то рогатое зеленое. Котел, чертик», «Вообще не вкусные, тоже обратила на рисунок внимание», «Мы выбросили эту коробку на помойку сразу». В пресс-службе управления образования рассказали, что сладкие подарки от властей дети получают ежегодно.

Ранее стало известно, что средняя стоимость новогоднего сладкого набора в октябре — декабре 2025 года составила 524 рубля. При этом в этом году сладкие подарки покупали на 73% чаще, чем в прошлом. Также существенный рост продаж отмечен на конструкторы — спрос вырос на 34%, средняя цена составила 1254 рубля. Популярность кукол увеличилась на 23% со средним чеком 1579 рублей. Продажи машинок на радиоуправлении увеличились на 44%, а их стоимость достигла 1218 рублей.

