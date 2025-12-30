Блюдо-эталон — рецепт салата «Столичный» — строго по ГОСТу

Салат «Столичный» по ГОСТу: бережно воссоздаем классику вместе с NEWS.ru. Отвариваем до готовности 300 граммов куриного филе, четыре картофелины и три моркови. Все компоненты остужаем и очищаем. Картошку и морковь измельчаем на крупной терке, куриное мясо аккуратно нарезаем небольшими кубиками.

Также для рецепта салата «Столичный» подготавливаем четыре вареных яйца и 200 граммов маринованных огурцов, которые мелко рубим. В просторной миске соединяем все подготовленные составляющие. Добавляем 150 граммов консервированного зеленого горошка. Заправляем салат «Столичный» майонезом — примерно 200 граммов и солим по своему вкусу. Аккуратно перемешиваем и выкладываем горкой в салатник.

Для подачи украшаем салатик легкой сеточкой из майонеза, дольками вареного яйца, свежей зеленью и оставшимися зернами горошка. Обязательно даем блюду настояться в холодильнике не менее двух часов, чтобы вкусы гармонично соединились!

