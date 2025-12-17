Легко жевать: тарталетки с сыром и семгой для бабушек и дедушек

Семья и жизнь

Легко жевать: тарталетки с сыром и семгой для бабушек и дедушек

Легко жевать: тарталетки с сыром и семгой для бабушек и дедушек

Приготовьте тарталетки «Нежность» для любимых бабушек и дедушек. Эта вкусная закуска на праздничный стол легко жуется. Подробности — на NEWS.ru.

Возьмите готовые песочные корзинки, а начинка для тарталеток по этому рецепту делается легко. Заполните их творожным сыром (200 граммов), смешанным с мелко порубленным укропом. Сверху аккуратно уложите тонкие ломтики слабосоленой семги (150 граммов) — они просто разжевываются и легко усваиваются желудком.

Для пикантности в начинку для тарталеток с сыром можно добавить мелко нарезанный огурец без кожицы. Украсьте закуску на стол веточкой петрушки и кружочком перепелиного яйца.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт канапе на шпажках с сыром и персиком.